Strohballen-Brände bei Geringswalde und Erlau: Welche Erkenntnisse hat die Polizei?

Nächtliche Brände haben die Feuerwehren in Atem gehalten. Mehrere hundert Strohballen gingen bei Geringswalde und Erlau in Flammen auf. Gibt es eine Verbindung zwischen den Bränden?

Nächtliche Einsätze, Brandwachen, erneutes Ausrücken: Die Feuerwehren aus Geringswalde und Erlau hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. Denn die Einsatzkräfte mussten innerhalb weniger Tage mehrere Strohballenbrände löschen. Zunächst hatte in Arras bei Geringswalde ein Strohballen auf einem Feld gebrannt. In derselben...