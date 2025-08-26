Strohballen-Feuer bei Geringswalde: Feuerwehr muss erneut ausrücken

Rochlitz
Brandgeruch war in Geringswalde auch 24 Stunden nach dem großen Feuer bei Aitzendorf wahrzunehmen. Die Feuerwehr wurde erneut gerufen, auch die Warn-App schlug wieder an. Was war passiert?
Es sind zwei große dampfende und heiße Berge, die an der Aitzendorfer Straße zwischen Theesdorf und Aitzendorf liegen. Es waren mal fast 700 Strohballen, die in der Nacht zum Montag laut Polizei durch Brandstiftung in Flammen aufgingen. Die Feuerwehr konnte nur das kontrollierte Abbrennen überwachen. „Und es raucht und stinkt immer noch, das...
