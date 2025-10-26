Strohbrand Arras: Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Beim Brand einer Strohmiete Anfang Oktober gingen mehr als 1200 Ballen in Flammen auf. Die Polizei wertet mit Hochdruck Spuren aus.

Das könnte entscheidende Hinweise zum Brand in Arras geben: Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“ jetzt mitteilte, seien Aufzeichnungen einer Wildkamera in Nähe des Brandortes gesichert worden. Man werte das Material aus. „Nähere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen gegenwärtig nicht...