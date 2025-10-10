Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden.
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden. Bild: Falk Bernhardt
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden.
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Supermarkt in Lunzenau gibt auf - Fleischerei Sacher orientiert sich neu
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein weiterer Laden am Lunzenauer Markt schließt - aber wann? Lebensmittel gibt es dann nicht mehr im Zentrum, oder sind Automaten die Lösung? Der Fleischer sieht seine Zukunft in einer anderen Stadt.

Die wenigen Kunden, die an diesem Mittwoch gegen Mittag im Lebensmittelmarkt in Lunzenau einkaufen, wissen es längst. Zum Jahresende wird „Sachers Supermarkt“ schließen. Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) hat dies nun auch im Stadtrat erklärt, gleich nach der guten Nachricht, dass Lunzenau in den nächsten zehn Jahren rund neun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
01.10.2025
4 min.
Fast 19 Millionen Euro für die Stadtsanierung: Was Lunzenau und Oederan damit vorhaben
Bürgermeister Ronny Hofmann auf dem Markt in Lunzenau mit dem Plan zur Stadtsanierung.
Die Stadtsanierung wird in Mittelsachsen weiterhin gefördert, zwei Städte sind nun im Programm. In Lunzenau erhalten auch private Vorhaben bald Unterstützung. In Oederan ist auch Abriss ein Thema.
Falk Bernhardt
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
17:30 Uhr
4 min.
Mehr als 300 Euro für den Krippenplatz in Lunzenau: Elternbeitrag schreckt Familien nicht ab
In der Kindertagesstätte „Zu den Windmühlen“´im Lunzenauer Ortsteil Elsdorf wurde am Mittwoch herbstlich gebastelt.
Auch in Lunzenau steigen im neuen Jahr die Elternbeiträge für Kita und Hort, bis zu 20 Euro mehr im Monat sind dann zu zahlen. Der Bürgermeister erklärt nun, was die Kinderbetreuung tatsächlich kostet
Falk Bernhardt
Mehr Artikel