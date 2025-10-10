Supermarkt in Lunzenau gibt auf - Fleischerei Sacher orientiert sich neu

Ein weiterer Laden am Lunzenauer Markt schließt - aber wann? Lebensmittel gibt es dann nicht mehr im Zentrum, oder sind Automaten die Lösung? Der Fleischer sieht seine Zukunft in einer anderen Stadt.

Die wenigen Kunden, die an diesem Mittwoch gegen Mittag im Lebensmittelmarkt in Lunzenau einkaufen, wissen es längst. Zum Jahresende wird „Sachers Supermarkt" schließen. Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) hat dies nun auch im Stadtrat erklärt, gleich nach der guten Nachricht, dass Lunzenau in den nächsten zehn Jahren rund neun...