Sybille Fronzke ist Hundefriseurin in Lunzenau: „Eine Kundin wollte, dass der Hund zu ihrer Handtasche passt“

In Hohenkirchen betreibt Sybille Fronzke einen besonderen Salon. Hier werden nicht Menschen, sondern Hunde frisiert - mit Wissen und Leidenschaft. Die Wünsche der Tierbesitzer sind manchmal skurril.

Scheren gibt es in Hülle und Fülle, ebenso Kämme und Haarschneidemaschinen. Auch Shampoos, Haarpflegemittel und Fingerspitzengefühl sind gefragt. Was fehlt, sind Spiegel und Sessel. Dafür ist das Waschbecken deutlich größer als in einem „normalen“ Friseursalon. Sybille Fronzke aus dem Lunzenauer Ortsteil Hohenkirchen ist Friseurin, aber...