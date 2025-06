Tassen-Diebstahl in Döbeln, Rövershagen und Co.: Bei Karls Erlebnisdörfern fehlen zehntausende Kaffeetassen

Wer in Karls Erlebnisdorf in Döbeln einen Kaffee bestellt, bekommt ihn in einem Karls-Becher serviert. Die Tassen sind mittlerweile so beliebt, das sie oft gestohlen werden. Karls wehrt sich mit Charme dagegen.

2,50 Euro muss man in den Shops bezahlen, dann kann man eine Tasse im Karls-Stil mit nach Hause nehmen. Doch der niedrige Preis ist für viele Besucher der Erlebnisdörfer offenbar kein Grund, das Geld auszugeben. Wie Karls-Chef Robert Dahl erzählt, sind im vergangenen Jahr in den Freizeitparks über 60.000 Kaffeetassen gestohlen worden.