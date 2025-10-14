„Tauscha ist schon gebeutelt genug“: Im Ortsteil von Penig soll noch eine Windkraftanlage entstehen

Rochlitz
Tauscha ist ein kleines Paradies im Landschaftsschutzgebiet „Muldetal“. Doch die Idylle steht vor Herausforderungen: Der Bau einer Windenergieanlage sorgt für Diskussionen.
Tauscha ist ein idyllisches Fleckchen Erde. Der kleine Ortsteil von Penig liegt zum großen Teil im Landschaftsschutzgebiet „Muldetal“. Hier sind Wanderer und Radfahrer häufig anzutreffen, der Ort hat ein paar Hundert Einwohner. Doch Tauscha scheint auch ein beliebter Ort für Bauvorhaben zu sein, die so gar nichts mit der Idylle zu tun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.