Teichfest Geringswalde: Klein schlägt Groß zur Kartoffeldisco

Der Festplatz am Großteich knallvoll. Und im Zelt tummeln sich Zuschauer jeder Altersgruppe. Genauso will es Veranstalter Harald Hofmann haben.

Ella arbeitet konzentriert. Den Kartoffelschäler fest in der vor Anstrengung etwas verkrampften Hand. Lea, die gerade noch mit den „Tanzperlen des Zschopautales“ auf der Bühne stand, beobachtet genau, was das ältere Mädchen macht. Im Festzelt am Geringswalder Großteich ist „Kartoffeldisco“ angesagt. Die richtet sich an Kinder genauso...