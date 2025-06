Tote Frau in Teich in Geithain gefunden

Bisher ist zur Todesursache noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Leipzig ermittelt nach dem Fund einer Leiche in einem Teich in Geithain. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig bestätigte, wurden Beamten am Montagmorgen an die Bahnhofstraße in Geithain gerufen. Dort hatten offenbar Passanten eine weibliche Leiche in einem Parkteich neben dem Tierpark gefunden. Angaben, nach denen...