Tradition geopfert: Penig zahlt den Preis für Osnabrücks Investition

Die frohe Botschaft aus Osnabrück ist ein schmerzhafter Kontrast zur Stille in Penig. Ein Unternehmen wächst, eine Stadt verliert. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Vor drei Monaten hatten rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren letzten Arbeitstag. Denn die Papierfabrik in Penig schloss ihre Pforten, die Felix-Schoeller GmbH & Co.KG machte das Werk dicht. Damit verschwand ein fast 500 Jahre alter Wirtschaftszweig aus der Stadt. Doch von der jahrhundertelangen Tradition abgesehen: Für die Belegschaft...