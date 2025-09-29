Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Belegschaft hatte den letzten Tambour, die Walze, auf der das Papier aufgewickelt ist, beschriftet.
Die Belegschaft hatte den letzten Tambour, die Walze, auf der das Papier aufgewickelt ist, beschriftet. Bild: Maximilian Kiss
Die Belegschaft hatte den letzten Tambour, die Walze, auf der das Papier aufgewickelt ist, beschriftet.
Die Belegschaft hatte den letzten Tambour, die Walze, auf der das Papier aufgewickelt ist, beschriftet. Bild: Maximilian Kiss
Meinung
Rochlitz
Tradition geopfert: Penig zahlt den Preis für Osnabrücks Investition
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die frohe Botschaft aus Osnabrück ist ein schmerzhafter Kontrast zur Stille in Penig. Ein Unternehmen wächst, eine Stadt verliert. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Vor drei Monaten hatten rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren letzten Arbeitstag. Denn die Papierfabrik in Penig schloss ihre Pforten, die Felix-Schoeller GmbH & Co.KG machte das Werk dicht. Damit verschwand ein fast 500 Jahre alter Wirtschaftszweig aus der Stadt. Doch von der jahrhundertelangen Tradition abgesehen: Für die Belegschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
17:30 Uhr
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
27.06.2025
4 min.
„Ich kann es immer noch nicht begreifen“: Belegschaft sagt der Papierfabrik Penig adieu
Die Identifikation mit der Papierfabrik ist nach wie vor groß. Um so schmerzhafter ist der Abschied.
Kollegen nehmen Abschied von der ältesten Papierfabrik Deutschlands, Schoeller in Penig. Die Schließung in Mittelsachsen nach fast fünf Jahrhunderten hinterlässt Fassungslosigkeit und Ungewissheit.
Julia Czaja
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel