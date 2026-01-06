MENÜ
Auf Facebook wird rege über den Silvestermüll in Rochlitz diskutiert.
Auf Facebook wird rege über den Silvestermüll in Rochlitz diskutiert.
Rochlitz
Tradition oder Umweltsünde? Rochlitz debattiert über Silvestermüll
Redakteur
Von Alexander Christoph
Anderthalb Kubikmeter Müll sammelte der Bauhof allein auf dem Rochlitzer Markt – eine Rekordmenge. Während die Straßenreinigung noch läuft, wird in sozialen Medien darüber diskutiert.

Dicke Luft zum Jahreswechsel ist das eine, das andere ist der Müll, der durch Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien hinterlassen wird. Allein auf dem Rochlitzer Markt sammelten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs anderthalb Kubikmeter Müll auf. Mehr als in den Vorjahren, wie es seitens der Stadt heißt.
