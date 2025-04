Tragödie in Königshain-Wiederau: Mann stirbt bei Waldarbeiten

In einem Waldstück bei Wiederau kam es zu einem tragischen Vorfall. Ein Mann brach plötzlich zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden.

Ein Drama hat sich am Freitagnachmittag in einem Waldstück zwischen den Königshain-Wiederauer Ortsteilen Stein und Wiederau abgespielt. Bei Arbeiten in einem Privatwald ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der Mann während der Arbeiten aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen. Neben dem...