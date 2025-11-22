Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Trifft den Nerv der Zeit": Peniger Auszubildende beeindruckt beim Back-Wettbewerb mit Brothupf

Rochlitz
„Trifft den Nerv der Zeit“: Peniger Auszubildende beeindruckt beim Back-Wettbewerb mit Brothupf
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim bundesweiten Back-Star-Contest beeindruckt Jessica Ott aus Penig mit ihrem „Brothupf“ und erreicht das Finale. Ihre nachhaltige Rezeptidee überzeugt. Konnte sie sich am Ende den Titel sichern?

Altes Brot ist zu schade zum Wegwerfen. Man kann daraus Paniermehl, Croûtons, Chips oder süße Gerichte herstellen. Letzteres hat die Peniger Bäckereiauszubildende Jessica Ott ausprobiert – und mit ihrer Rezeptidee eines „Brothupfs“ ist sie ins Finale des bundesweiten Back-Star-Contests gelandet. Nun wurde der Sieger des vom belgischen...
