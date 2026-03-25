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Seit 1996 gibt es an der Mathesiusstraße 1 ein Altenheim. Ein Anlass, zu feiern.
Seit 1996 gibt es an der Mathesiusstraße 1 ein Altenheim. Ein Anlass, zu feiern. Foto: Mario Hösel/Archiv
Seit 1996 gibt es an der Mathesiusstraße 1 ein Altenheim. Ein Anlass, zu feiern.
Seit 1996 gibt es an der Mathesiusstraße 1 ein Altenheim. Ein Anlass, zu feiern. Foto: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Trotz Finanzkrise: Rochlitzer SSG lässt sich Feierlaune nicht verderben
Redakteur
Von Alexander Christoph
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Das dritte Parkfest der SSG verspricht nicht nur Unterhaltung für alle Generationen, sondern auch Einblicke in die Arbeit der Einrichtung.

30 Jahre stationäre Pflege, 20 Jahre ambulante Pflege und 15 Jahre Tagespflege: Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft (SSG) hat dieses Jahr drei gute Gründe zu feiern. Und weil am Samstag, den 18. April von 10.30 bis 17 Uhr sowieso das dritte Parkfest auf dem SSG-Gelände ansteht, will das städtische Tochterunternehmen auch gleich diese...
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