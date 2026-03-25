Trotz Finanzkrise: Rochlitzer SSG lässt sich Feierlaune nicht verderben

Das dritte Parkfest der SSG verspricht nicht nur Unterhaltung für alle Generationen, sondern auch Einblicke in die Arbeit der Einrichtung.

30 Jahre stationäre Pflege, 20 Jahre ambulante Pflege und 15 Jahre Tagespflege: Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft (SSG) hat dieses Jahr drei gute Gründe zu feiern. Und weil am Samstag, den 18. April von 10.30 bis 17 Uhr sowieso das dritte Parkfest auf dem SSG-Gelände ansteht, will das städtische Tochterunternehmen auch gleich diese... 30 Jahre stationäre Pflege, 20 Jahre ambulante Pflege und 15 Jahre Tagespflege: Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft (SSG) hat dieses Jahr drei gute Gründe zu feiern. Und weil am Samstag, den 18. April von 10.30 bis 17 Uhr sowieso das dritte Parkfest auf dem SSG-Gelände ansteht, will das städtische Tochterunternehmen auch gleich diese...