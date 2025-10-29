Tuchfabrik Roßwein sucht neuen Eigentümer: Historische Gebäude in Mittelsachsen bei großer Winter-Auktion

Die Winter-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG bietet Vielfalt: Von denkmalgeschützten Gebäuden bis hin zu modernen Immobilien. Welche Schätze aus Mittelsachsen kommen unter den Hammer?

Am 28. November und 2. Dezember kommen vom Plattenbau bis zum Wellnesshotel wieder zahlreiche Immobilien unter den Hammer. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG lädt zur Winter-Auktion in Leipzig und Dresden ein. Insgesamt 99 Immobilien kommen mit einem Auktionslimit von rund 9,2 Millionen Euro zum Aufruf. Darunter auch Gebäude in...