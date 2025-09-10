Umbau, neuer Name und Schnäppchen - So geht es mit Leitermann in Rochlitz weiter

Rochlitz
Der Baumarkt im Einkaufszentrum in Rochlitz steht vor Veränderungen. Grund ist eine neue Kooperation mit der Kette Hagebau. Für die Kunden vor Ort soll es keine Nachteile geben.
Spätestens in der nächsten Woche soll die Veränderung beim Baumarkt mitten in Rochlitz auch von außen gut sichtbar sein, denn ein Schild mit dem Schriftzug „Leitermann“ ist schon abgehängt. Dort wird dann „Hagebau“ zu lesen sein. Dazu gibt es in Rochlitz schon seit Tagen die wildesten Gerüchte, bis hin zu Ausverkauf und Schließung.
