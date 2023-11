Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Geithain

Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Montagabend in Geithain einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, waren die Täter gegen 22 Uhr an dem Automaten an der Altenburger Straße zugange. Zur Sprengung nutzten sie offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand, heißt es im Bericht...