Unbekannte zünden Mülltonnen an

Mülltonnenbrand in Döbeln: Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Polizei um 2.15 Uhr ein Brand in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Döbeln gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Mülltonnen von bislang unbekannten Tätern angezündet. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Brandort ein. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen.