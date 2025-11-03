Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Rochlitz
Unter Alkohol im Tiefflug: War beim Unfall in Döbeln der Bordstein die Rampe für den Opel?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln ist bei einem Unfall ein Auto regelrecht geflogen. Da werden auch Erinnerungen an den „Kirchenflieger von Limbach“ wach.

Anwohnerin Annett Küttner wurde am Sonntagabend durch einen lauten Knall aufgeschreckt. „Wir sind hier alle herausgerannt und haben das Schlamassel gesehen“, schildert sie den Unfall am Holländerweg in Döbeln.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
25.07.2025
1 min.
Kind bei Unfall in Döbeln verletzt
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Döbeln ereignete.
Ein Fünfjähriger stürzt auf der Straße. Ein Mercedes fuhr zu dicht an ihm vorbei. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
Babette Philipp
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
29.08.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf der B 169: Schwangere und Kleinkind werden verletzt
Bei einem schweren Unfall in Döbeln wurden mehrere Menschen verletzt.
Ein Unfall auf der B 169 in Döbeln endete für mehrere Menschen im Krankenhaus. Ein drittes Fahrzeug könnte beteiligt sein. Die Polizei klärt nun, ob es Fahrerflucht war.
Erik-Holm Langhof
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
