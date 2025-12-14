MENÜ
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 8 Bilder
Rochlitz
Unvergessliches Konzerte in Rochlitz: Grundschule und Gymnasium begeistern
Von Alexander Christoph
In Rochlitz feierten hunderte Zuhörer einen Abend voller Musik und Mitgefühl im Zeichen der Weihnachtszeit, die einen im Bürgerhaus, die anderen in der Aula.

Was war das wieder für ein fulminanter Konzertabend in Rochlitz: Die Regenbogen-Grundschule im Bürgerhaus, das Gymnasium in der schuleigenen Aula. Beide am Freitagabend. Beide mit in Summe mehreren hundert Zuhörern. Gut 60 Grundschüler brachten „Der neue Stern“ nach Egon Ziesmann unter der Leitung von Kathrin Hupfer und Lisa Wermann auf...
