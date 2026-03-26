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Auftakt mit „Lass uns Freunde sein“.
Auftakt mit „Lass uns Freunde sein“. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Auftakt mit „Lass uns Freunde sein“.
Auftakt mit „Lass uns Freunde sein“. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
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Rochlitz
Von Rammstein über Rednex bis Radiohead - Die Bilder zur Benefizgala in Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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„Kinder helfen Kindern“ hieß es nun wieder an zwei Benefizabenden in Rochlitz. Das Bürgerhaus war ausverkauft, die Spendensumme ist beeindruckend.

Die beiden Benefizkonzerte „Kinder helfen Kindern“ am Dienstag und Mittwoch im Bürgerhaus Rochlitz mit rund 150 beteiligten Schülern haben viel Zuspruch erlebt. Auftakt war das Lied „Alle Kinder haben Träume“. Weiter ging es im Programm mit Songs von Rednex („Cotton Eye Joe“), über Rammsteins „Ich will“ und dem „Kompliment“...
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