Valentinstag am 14. Februar: Fünf romantische Erlebnisse für Paare in Penig, Lunzenau und Rochlitz

Der Valentinstag am 14. Februar bietet romantische Erlebnisse für Verliebte rund um Rochlitz und Penig. Darunter sind ein brasilianisches Fondue und eine Kino-Pool-Party. Doch es gibt noch mehr.

Für Paare und Verliebte steht er für Romantik, liebevolle Aufmerksamkeiten, Blumen und Zeit füreinander: der Valentinstag. Am 14. Februar wird er wieder gefeiert. Doch was hat es damit auf sich und was können Verliebte an diesem Tag zwischen Rochlitz und Lunzenau zu zweit erleben?