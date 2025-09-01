Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Montagnacht ist ein Fahrkartenautomat in Geithain gesprengt worden.
Montagnacht ist ein Fahrkartenautomat in Geithain gesprengt worden.
Rochlitz
Vandalen sprengen Fahrkartenautomat in Geithain
Redakteur
Von Babette Philipp
Die nächtliche Explosion zerstörte den Automat. Der Inhalt wurde gestohlen. Schaden: rund 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Fahrkartenautomat ist in der Nacht zu Montag in Geithain Vandalen zum Opfer gefallen. Sie hatten ihn mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Demnach ereignete sich die Tat gegen 1.15 Uhr. Durch die Sprengung gelangten die Täter an den Inhalt des Automaten und konnten ihn stehlen. Entschärfer...
