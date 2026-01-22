Verdacht auf Brandstiftung: Gartenlauben brennen in Döbeln

In der Nacht zum Donnerstag brannten in einer Kleingartenanlage in Döbeln drei Lauben. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.

In der Nacht zum Donnerstag sind bei einem Band in einer Kleingartenanlage in Döbeln am Holländer Weg drei Lauben beschädigt worden. Nach ersten Informationen wurden Feuerwehren aus Döbeln, Limmritz und Ebersbach alarmiert, zahlreiche Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Zudem wurden mehrere hundert Meter Schlauch verlegt. Der Brand...