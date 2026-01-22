MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Kleingartenanlage am Holländer Weg musste die Feuerwehr einen Brand löschen.
In der Kleingartenanlage am Holländer Weg musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
In der Kleingartenanlage am Holländer Weg musste die Feuerwehr einen Brand löschen.
In der Kleingartenanlage am Holländer Weg musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Rochlitz
Verdacht auf Brandstiftung: Gartenlauben brennen in Döbeln
Von Jan Leißner, EHL Media
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Donnerstag brannten in einer Kleingartenanlage in Döbeln drei Lauben. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.

In der Nacht zum Donnerstag sind bei einem Band in einer Kleingartenanlage in Döbeln am Holländer Weg drei Lauben beschädigt worden. Nach ersten Informationen wurden Feuerwehren aus Döbeln, Limmritz und Ebersbach alarmiert, zahlreiche Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Zudem wurden mehrere hundert Meter Schlauch verlegt. Der Brand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
1 min.
Feuertonne soll Heckenbrand in Döbeln ausgelöst haben
Die Feuerwehr löschte einen Brand in Masten, Döbeln.
Die Feuertonne stand auf einem Nachbargrundstück. Anwohner versuchten, die Flammen zu löschen. Was dann geschehen ist.
EHL Media
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
14:30 Uhr
1 min.
Döbeln: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht
Ermittlungen nach mehreren Mülltonnenbränden in Döbeln laufen.
In Döbeln brannten in der Nacht mehrere Mülltonnen. Die Polizei ermittelt – auch wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einem anderen Fall.
Farhard Salmanian
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel