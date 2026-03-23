Verkehrssicherheit in Geringswalde im Fokus: Werner Hoffmanns wichtige Ratschläge für Autofahrer

Auf welche Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen sich Kraftfahrer aktuell einstellen? Und was steht eigentlich in Paragraf 1?

Aktuelles zum Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen vermittelt Referent Werner Hoffmann von der Gebietsverkehrswacht Mittweida im Rahmen einer Schulung für Autofahrer. Zudem äußert sich Hoffmann zum Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme verpflichtend vorschreibt. Die Gebietsverkehrswacht... Aktuelles zum Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen vermittelt Referent Werner Hoffmann von der Gebietsverkehrswacht Mittweida im Rahmen einer Schulung für Autofahrer. Zudem äußert sich Hoffmann zum Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme verpflichtend vorschreibt. Die Gebietsverkehrswacht...