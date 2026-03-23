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Die Gebietsverkehrswacht Mittweida vermittelt Aktuelles zum Straßenverkehr.
Die Gebietsverkehrswacht Mittweida vermittelt Aktuelles zum Straßenverkehr. Foto: Marion Gründler
Die Gebietsverkehrswacht Mittweida vermittelt Aktuelles zum Straßenverkehr.
Die Gebietsverkehrswacht Mittweida vermittelt Aktuelles zum Straßenverkehr. Foto: Marion Gründler
Rochlitz
Verkehrssicherheit in Geringswalde im Fokus: Werner Hoffmanns wichtige Ratschläge für Autofahrer
Von Marion Gründler
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Auf welche Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen sich Kraftfahrer aktuell einstellen? Und was steht eigentlich in Paragraf 1?

Aktuelles zum Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen vermittelt Referent Werner Hoffmann von der Gebietsverkehrswacht Mittweida im Rahmen einer Schulung für Autofahrer. Zudem äußert sich Hoffmann zum Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme verpflichtend vorschreibt. Die Gebietsverkehrswacht...
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