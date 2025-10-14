Verkehrsschulung: Worauf kommt es beim Fahren im Winter besonders an?

Rochlitz
Die Verkehrswacht schult Fahrer in Geringswalde: Auf welche Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen sich Kraftfahrer einstellen?
Aktuelles zum Straßenverkehr und dessen neueste gesetzliche Verordnungen vermittelt Referent Werner Hoffmann von der Gebietsverkehrswacht Mittweida in der nächsten Schulung für Verkehrsteilnehmer. Zudem spricht Hoffmann über Wissenswertes im Führerscheinrecht. Ein weiteres Thema befasst sich mit Aspekten rund um den Winterfahrverkehr und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.