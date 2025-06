Vermisster Mann in Königshain-Wiederau gefunden

Die Polizei hatte nach dem Senior seit Mittwoch gefahndet. In seinem Wohnort ist der Mann nun lebend gefunden worden, aber nicht von der Polizei.

Der seit Mittwoch vermisste 88-Jährige aus dem Königshain-Wiederauer Ortsteil Stein ist gefunden worden. Wie Polizeisprecherin Doreen Stein am Freitagmorgen bestätigte, wurde der Mann bereits am Donnerstag von Angehörigen des Vermissten in der Ortslage Stein gefunden worden, die sich an der Suche beteiligt hatten. Der Rettungsdienst habe ihn...