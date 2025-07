VMS-Mobil bringt Infos nach Frankenberg, Oederan und Penig

In kleineren Orten ist der Zugang zu Verkehrsinformationen oft begrenzt. Das VMS-Infomobil bietet hier eine Lösung.

Das VMS-Infomobil rollt in den nächsten Monaten durch die Landkreise im Verbundgebiet. Grund: In größeren Städten gibt es Servicestellen der Verkehrsunternehmen, aber in der Fläche kaum. Der Verkehrsverbund will aber auch in den kleineren Orten über Fahren mit Bus und Bahn informieren. „Das Team gibt Auskunft zu Tarifen, über Tickets, zu...