Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Welsumer-Hühner von Wolfgang Ahnert mussten früher schon mal im Stall bleiben.
Die Welsumer-Hühner von Wolfgang Ahnert mussten früher schon mal im Stall bleiben. Bild: Mario Hösel/Archiv
Die Welsumer-Hühner von Wolfgang Ahnert mussten früher schon mal im Stall bleiben.
Die Welsumer-Hühner von Wolfgang Ahnert mussten früher schon mal im Stall bleiben. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Vogelgrippe rückt näher an Mittelsachsen: Ist in Erlau die letzte Geflügelschau?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Montag gelten wegen der Geflügelpest auch in Mittelsachsen strengere Regeln. Noch gibt es keine Stallpflicht, aber Auswirkungen auf die Ausstellung in Erlau: Der Verein erlebt einen Ansturm.

In Mittelsachsen gibt es bislang keinen bestätigten Fall von Vogelgrippe. Das hat das Landratsamt auf Nachfrage erklärt. Ausstellungen dürfen unter Auflagen zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden. Ab Montag (17. November) gelten jedoch im gesamten Landkreis strengere Maßnahmen, angepasst wurden vor allem die Bedingungen für Geflügelschauen, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
10:00 Uhr
2 min.
Vogelgrippe: Veterinäramt im Erzgebirge verschärft Regeln
Die Vogelgrippe hat sich mittlerweile fast über ganz Deutschland ausgebreitet. Hier ein Bild aus Brandenburg, wo ein Helfer einen toten Kranich auf eine Traktorschaufel wirft.
Aufgrund der sich weiter rasant ausbreitenden Geflügelpest passt der Erzgebirgskreis die Bedingungen für Geflügelschauen an – und richtet einen Appell an die Tierhalter.
Patrick Herrl
29.10.2025
4 min.
Geflügelzüchter zwischen Sorge und Stallpflicht: Trifft die Vogelgrippe auch Mittelsachsen?
Wolfgang Ahnert, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung, mit einem mit „vorzüglich“ bewerteten Welsumer-Hahn.
Tote Wildvögel wurden von Freiberg bis Penig bislang nicht gefunden. Der Landkreis wappnet sich aber für einen Ausbruch der Geflügelpest. Was wird nun aus den Geflügelschauen und dem Weihnachtsbraten?
Falk Bernhardt
Mehr Artikel