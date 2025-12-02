Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gastiert am 13. Januar 2026 in Penig.
Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gastiert am 13. Januar 2026 in Penig. Bild: Eckhard Sommer
Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gastiert am 13. Januar 2026 in Penig.
Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gastiert am 13. Januar 2026 in Penig. Bild: Eckhard Sommer
Rochlitz
Vogtland Philharmonie bringt heitere Melodien nach Penig
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 13. Januar verwandelt die Vogtland Philharmonie das Kultur- und Schützenhaus Penig in eine Bühne für Oper, Operette und Musical.

Ein Konzert der Vogtland Philharmonie Greiz Reichenbach verspricht heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical. Das Orchester ist am Dienstag, 13. Januar, im Kultur- und Schützenhaus in Penig zu erleben. Als Sopranistin steht Sonja Isabel Reuter auf der Bühne, die 2023 bei den Bayreuther Festspielen debütierte, als Bariton Philippe Spiegel....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
13.11.2025
1 min.
Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
Annegret Riedel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
4 min.
Neue Genüsse in Penig: Die Gaststätte im Kulturhaus öffnet wieder
Die Gaststätte im Kultur- und Schützenhaus in Penig hat einen neuen Pächter. Marcus Fuchs eröffnet am 28. November das Lokal.
Nach Jahren der Stille kehrt das gastronomische Leben ins Kultur- und Schützenhaus Penig zurück. Marcus Fuchs, ein erfahrener Eventmanager, setzt auf gutbürgerliche Küche mit internationalem Flair.
Julia Czaja
Mehr Artikel