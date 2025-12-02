Vogtland Philharmonie bringt heitere Melodien nach Penig

Am 13. Januar verwandelt die Vogtland Philharmonie das Kultur- und Schützenhaus Penig in eine Bühne für Oper, Operette und Musical.

Ein Konzert der Vogtland Philharmonie Greiz Reichenbach verspricht heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical. Das Orchester ist am Dienstag, 13. Januar, im Kultur- und Schützenhaus in Penig zu erleben. Als Sopranistin steht Sonja Isabel Reuter auf der Bühne, die 2023 bei den Bayreuther Festspielen debütierte, als Bariton Philippe Spiegel....