Vogtland Philharmonie bringt heitere Melodien nach Penig

Rochlitz
Am 13. Januar verwandelt die Vogtland Philharmonie das Kultur- und Schützenhaus Penig in eine Bühne für Oper, Operette und Musical.
Ein Konzert der Vogtland Philharmonie Greiz Reichenbach verspricht heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical. Das Orchester ist am Dienstag, 13. Januar, im Kultur- und Schützenhaus in Penig zu erleben. Als Sopranistin steht Sonja Isabel Reuter auf der Bühne, die 2023 bei den Bayreuther Festspielen debütierte, als Bariton Philippe Spiegel....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.