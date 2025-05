Volksfeststimmung am Geringswalder Großteich: Rund 650 Teilnehmer beim 33. Mittelsächsischen Landkreislauf

Erstmals war der Landkreislauf in seiner Geschichte am Samstag in Geringswalde zu Gast. Beim Hauptlauf am Samstagnachmittag gingen mehr als 100 Staffeln an den Start.

Petrus hatte am Samstagnachmittag ein schlechtes Timing. Als sich die Teilnehmer des 33. Mittelsächsischen Landkreislaufs in Geringswalde an die Startlinie begaben, fing es an, in Strömen zu regnen. Doch bei seiner ersten offiziellen Amtshandlung als neuer mittelsächsischer Landrat zog Sven Krüger die Kapuze dennoch herunter. Er gab...