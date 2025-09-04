Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Milkauer Schalmeien bei einem Auftritt in Hainichen.
Die Milkauer Schalmeien bei einem Auftritt in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rochlitz
Volltreffer am Samstag: Schützen und Schalmeien in Milkau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Das Ziel sind möglichst viele zufriedene Besucher: In Milkau laden der Schützenverein und die Schalmeien zum Tag der offenen Tür ein.

Der Schützenverein Milkau und die Milkauer Schalmeien laden am Samstag gemeinsam zu einem Tag der offenen Tür in den Erlauer Ortsteil ein, am 6. September von 10 bis 14 Uhr in das Vereinshaus Am Steinbruch 1. Der Schalmeien-Verein bietet Rhythmusübungen und Instrumentenkunde an. Zudem werden Einblicke in die Auftrittsvorbereitung gewährt und...
11:30 Uhr
2 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder des ersten Abends
Am Freitagabend hat das Stadtfest in Penig begonnen.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Heute geht es ab 14 Uhr heiter weiter, Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
4 min.
Schützenverein im Vogtland begeht stolzes Jubiläum: Drei Kanonenschüsse für 300 Jahre
Mit einer großen Ausstellung erinnert das Stadtmuseum Auerbach an die 300-jährige Geschichte des Schützenvereins. Simone Sonntag hat die Exponate bereits platziert.
Drei Kanonenschüsse eröffnen am kommenden Samstag, 12 Uhr, das Jubiläumsfest der Auerbacher Schützengesellschaft. Warum die heute ihren Schießstand in Muldenhammer und kein Schützenhaus mehr hat.
Margitta Rosenbaum
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
