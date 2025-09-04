Volltreffer am Samstag: Schützen und Schalmeien in Milkau

Das Ziel sind möglichst viele zufriedene Besucher: In Milkau laden der Schützenverein und die Schalmeien zum Tag der offenen Tür ein.

Der Schützenverein Milkau und die Milkauer Schalmeien laden am Samstag gemeinsam zu einem Tag der offenen Tür in den Erlauer Ortsteil ein, am 6. September von 10 bis 14 Uhr in das Vereinshaus Am Steinbruch 1. Der Schalmeien-Verein bietet Rhythmusübungen und Instrumentenkunde an. Zudem werden Einblicke in die Auftrittsvorbereitung gewährt und...