Vom Biohof bei Rochlitz bis zur Kinderuni in Mittweida: Fünf Tipps zum Wochenende

Eine „Alte Lady“ in Augustusburg lädt zur Führung ein, und in Tharandt ist wieder Naturmarkt. Im Landkreis wird es garantiert nicht langweilig: Wie wäre es damit ...

Es wird noch mal warm am Wochenende. Wer richtig schwitzt, findet aber noch Abkühlung im Freibad Mittweida -weiterhin täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Wassertemperatur dort am Mittwoch: 18 Grad.