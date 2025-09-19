Vom neuen Augenarzt in Mittweida bis zum neuen italienischen Restaurant in Rochlitz – vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen.

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit neuen Ärzten, einem neuen Lokal und Schutzengeln.

Rochlitz – Neues Lokal: Im italienischen Restaurant „Trattoria Il Giardino" in der Bahnhofstraße 9 wird es künftig mehr als nur Pizza und Pasta geben. Das Lokal soll Ende September eröffnen. „Es wird nicht nur eine Pizzeria, wir eröffnen ein richtiges italienisches Restaurant", erklärt der aus Albanien stammende Gastronom Aldo Buzi....