Von der Rodelbahn über das Lesecafé bis zu Peter Orloff in Freiberg - Fünf Tipps für diese Woche

Rochlitz
Die erste „richtige“ Arbeitswoche im neuen Jahr ist alles andere als langweilig: Wie wäre es mit neuen Büchern im Gellert-Museum Hainichen oder der offenen Bühne beim Deckerberg in Mittweida?
Der Winter wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Skigebiete in Mittelsachsen wie zum Beispiel Rosts Wiesen in Augustusburg laden weiterhin ein, aber auch viele Hügel und Hänge in flacheren Gefilden sollten für den Rodelspaß genügend Schneedecke bieten - zum Beispiel der Stadtpark in Hainichen. Und für einen kleinen Schneemann dürfte...
