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Joey Kelly ist am Mittwoch im Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen zu Gast.
Joey Kelly ist am Mittwoch im Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen zu Gast. Foto: Oliver Sieper/Archiv
Joey Kelly ist am Mittwoch im Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen zu Gast.
Joey Kelly ist am Mittwoch im Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen zu Gast. Foto: Oliver Sieper/Archiv
Rochlitz
Von Joey Kelly bis zum Atommüll-Lager – Das ist die Woche von Freiberg bis Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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Langeweile kommt in Mittelsachsen nicht auf: In Flöha wird schon für Ostern gebastelt und in Erlau über KI gesprochen. Das sind unsere fünf Tipps.

Für die beiden Benefizkonzerte „Kinder helfen Kindern“ am Dienstag und Mittwoch jeweils18 Uhr im Bürgerhaus Rochlitz (Leipziger Straße 15), gibt es pro Abend nur noch wenige Restkarten (erhältlich über den Jugendladen Rochlitz).
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Falk Bernhardt
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