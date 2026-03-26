Joey Kelly überrascht in Hainichen: „Ich höre fast nie Musik“

Mit einem Impulsvortrag hat Musiker und Extremsportler Joey Kelly am Mittwoch das Publikum in seinen Bann gezogen. Dabei bekam er auch ein sportliches Angebot.

Der Goldene Löwe in Hainichen ist am Mittwochabend zur Bühne für Motivation, Geschichten und gelebtes Ehrenamt geworden: Mit Joey Kelly war eine Persönlichkeit zu Gast, die nicht nur durch ihre Vergangenheit als Musiker der Kelly Family bekannt ist, sondern vor allem durch extreme sportliche Leistungen und mentale Stärke beeindruckt....