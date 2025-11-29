Von Lofts, neuer Gastronomie und edlen Steinen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die schönsten Anregungen aus dieser Woche aus Penig, Mittweida und Freiberg.

Penig: Nach vielen Jahren der Stille ist das Leben in die Gaststätte des Kultur- und Schützenhauses Penig zurückgekehrt. Mit Marcus Fuchs hat sich ein Peniger gefunden, der die Herausforderung annimmt, das gastronomische Angebot der Stadt zu erweitern. Dabei ist Fuchs auf verschlungenen Wegen dorthin gekommen. Er ist gelernter Schlosser und...