Von starken Frauen und cleveren Unternehmern: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dem Landkreis.

Kristy Pantak studiert Medienmanagement an der Hochschule in Mittweida. Und sie moderiert jetzt zwölf Shows aus dem neuen Youtube-Studio von Sachsenlotto. Die 26-Jährige ist das Gesicht von „Lottoloft“. So heißt das Youtube-Studio, das Sachsenlotto in einer angemieteten Halle der Schönherr-Fabrik in Chemnitz aufgebaut hat. In diesem finden...