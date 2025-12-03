Von Weihnachtsmarkt Rochlitz bis Schloss Penig: Fünf Tipps für das zweite Adventswochenende

Der zweite Advent steht vor der Tür, und in Rochlitz und der Region gibt es viele besinnliche Stunden, einzigartige Erlebnisse lohnenswerte Ziele. „Freie Presse“ hat einige Angebote zusammengefasst.

Schnee ist vorerst nicht in Sicht, aber der Lichterglanz sorgt längst für vorweihnachtliche Stimmung. Am zweiten Wochenende im Advent ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt, in der näheren Region startet in Mittweida der viertägige Weihnachtsmarkt bereits am Donnerstag.