Von Weihnachtsmarkt Rochlitz bis Schloss Penig: Fünf Tipps für das zweite Adventswochenende

Rochlitz
Der zweite Advent steht vor der Tür, und in Rochlitz und der Region gibt es viele besinnliche Stunden, einzigartige Erlebnisse lohnenswerte Ziele. „Freie Presse“ hat einige Angebote zusammengefasst.
Schnee ist vorerst nicht in Sicht, aber der Lichterglanz sorgt längst für vorweihnachtliche Stimmung. Am zweiten Wochenende im Advent ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt, in der näheren Region startet in Mittweida der viertägige Weihnachtsmarkt bereits am Donnerstag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.