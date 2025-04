Vorbereitung für das Krematorium in Penig: Warum der Radweg verlegt werden muss

Die Vorbereitungen für den Bau eines Krematoriums in Penig haben begonnen, unter anderem wird der Radweg nach Langenleuba verlegt. Die Stadt sieht das Vorhaben positiv - aus mehreren Gründen.

In Penig wird es in absehbarer Zeit ein Krematorium geben - dann das einzige im gesamten Landkreis Mittelsachsen. Bisher gab es eines in Döbeln, das aber 2023 seinen Betrieb einstellen musste - aus wirtschaftlichen Gründen. Der Betrieb der fast 30 Jahre alten Einäscherungsanlage war zu teuer geworden. Nun entsteht im Peniger Ortsteil Wernsdorf...