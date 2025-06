Vortrag: Jounalist geht Frage nach, wie gefährlich die Freien Sachsen sind

Der Journalist Thomas Datt beleuchtet die Gefahren der Kleinpartei „Freie Sachsen“ bei einem Vortrag im Schloss Rochlitz.

Wie viel Gefahr steckt in der Kleinpartei „Freie Sachsen“? Dieser Frage geht der Journalist Thomas Datt am Freitag, 20. Juni, im Schloss Rochlitz nach. Datt gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die Hintergründe und Gefahren der weiteren Entwicklung der Partei. Denn diese verbinde alte Ideen und Ressentiments mit moderner Kommunikation und...