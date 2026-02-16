Waldheim: Gartenlaube am Hang brennt ab – Großeinsatz der Feuerwehr

Brand am Steilhang: Eine Gartenlaube brannte völlig ab. Die Feuerwehr pumpte Löschwasser aus dem Gebersbach den Hang hinauf. Die Ermittlungen laufen.

Am Montagvormittag ist in Waldheim eine Gartenlaube oberhalb der Gebersbacher Straße in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Nach ersten Erkenntnissen stand die massiv errichtete Laube gegen 10.45 Uhr in Vollbrand. Eine Herausforderung war die Wasserversorgung: Die Feuerwehr förderte Löschwasser aus dem Gebersbach und pumpte es...