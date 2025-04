Waldheim: Langfinger brechen in drei Autos ein

Die Täter entwendeten ein Handy und eine Geldbörse. Ein Beutezug blieb allerdings erfolglos.

Waldheim.

Beute in mehreren Fahrzeugen haben Unbekannte in Waldheim gemacht. Laut Polizeidirektion Chemnitz hatten die Täter vermutlich in der Nacht zu Sonntag die Fahrer- bzw. Beifahrerscheiben von insgesamt drei Pkw eingeschlagen. In der Carolastraße gelangten die Unbekannten so in den Innenraum eines Pkw Seat und stahlen ein Handy im Wert von etwa 800 Euro. Aus einem Pkw Mercedes in der Nordstraße entwendeten die Einbrecher aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. Stehl- und Sachschaden gab die Polizei mit insgesamt etwa 400 Euro an. Ohne Beute mussten die Unbekannten in der Goethestraße abziehen. Der entstandene Sachschaden in diesem Fall an dem Pkw Seat wurde laut Polizei allerdings auf einige hundert Euro geschätzt. (fp)