Die Uferstraße in Rochlitz ist gesperrt. Lediglich die Zufahrt zur Turnhalle über die Fischergasse ist noch möglich. Bild: Lilly Leißner
Die Uferstraße in Rochlitz ist gesperrt. Lediglich die Zufahrt zur Turnhalle über die Fischergasse ist noch möglich. Bild: Lilly Leißner
Rochlitz
Warum die Uferstraße in Rochlitz gesperrt ist
Von Jan Leißner
Die Straße an der Mulde ist voll gesperrt. Doch gearbeitet wird an der Stelle nicht, die zuletzt bei Hochwasser in den Fokus geraten ist.

Die Vollsperrung der Uferstraße in Rochlitz gilt seit Wochenbeginn. Betroffen sind vor allem Autofahrer, die zum Parkplatz auf der Bleiche wollen. Doch an der gesperrten Stelle in Höhe der Fischergasse tat sich nichts. Der Rochlitzer OB Frank Dehne verwies darauf, dass die Landestalsperrenverwaltung (LTV) an der für die mobile...
12:30 Uhr
4 min.
Nach Anschlägen: Müssen sich Mittelsachsen um ihre Weihnachtsmärkte sorgen?
Der Stadtordnungsdienst sorgte auf dem Christmarkt Freiberg für ein sicheres Gefühl.
Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten in Mittelsachsen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus. Freiberg setzt auf Anti-Terror-Sperren. Doch die Gefährdungslage erscheint noch abstrakt und Schutzkonzepte werden in manchen Kommunen jetzt überprüft.
Jan Leißner
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
10.09.2025
5 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Fünf Gründe für den Besuch der Einkaufsstadt
Der Händlerherbst in Rochlitz soll wieder die Innenstadt beleben, so wie hier vor zwei Jahren mit den Milkauer Schalmeien in der Rathausstraße.
Eine Innenstadt voller Leben verspricht zum 14. Mal der Händlerherbst in Rochlitz. Bei freiem Eintritt wird viel Programm geboten, vom Konzert bis zur Modenschau. Warum man das nicht verpassen darf.
Falk Bernhardt
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
