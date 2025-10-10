Warum die Uferstraße in Rochlitz gesperrt ist

Rochlitz
Die Straße an der Mulde ist voll gesperrt. Doch gearbeitet wird an der Stelle nicht, die zuletzt bei Hochwasser in den Fokus geraten ist.
Die Vollsperrung der Uferstraße in Rochlitz gilt seit Wochenbeginn. Betroffen sind vor allem Autofahrer, die zum Parkplatz auf der Bleiche wollen. Doch an der gesperrten Stelle in Höhe der Fischergasse tat sich nichts. Der Rochlitzer OB Frank Dehne verwies darauf, dass die Landestalsperrenverwaltung (LTV) an der für die mobile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.