Warum es bei Geithain, Hartmannsdorf und Grimma auf den Autobahnen enger zugeht

Kraftfahrer müssen sich in den kommenden Tagen auf Verkehrseinschränkungen auf der A 14 und der A 72 einstellen. An diesen Stellen: Fuß vom Gas.

Die A14 ist zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma in Richtung Leipzig von einer veränderten Verkehrsführung betroffen. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Bis 28. Mai kommt es in dem Abschnitt zu einer veränderten Spurführung. Grund dafür sind Reparaturen an der Schutzplanke. Der Verkehr wird weiter zweispurig, aber über den...