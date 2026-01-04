Wasserschaden in Geringswalde: Hatte Frost die Leitung bersten lassen?

Die kalte Silvesternacht in Geringswalde brachte mehr als nur Feuerwerke: Ein Wasserrohrbruch ließ das Wasser durch die Decken eines Wohnhauses schießen.

Ein Leck an einer Wasserleitung in einem Wohnhaus an der Dresdener Straße in Geringswalde hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. „Im Gebäude drang vom zweiten Obergeschoss Wasser durch die Decke und Wände in die erste Etage und ins Erdgeschoss“, schilderte der Geringswalder Vizewehrleiter Felix Hentschel, der den Einsatz an Silvester...