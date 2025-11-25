Wechselburg feiert neuen Hort: Das hat das Paradies für Kinder zu bieten

Die Hortkinder in Wechselburg genießen seit Kurzem ein neues Domizil. Der Anbau neben der Kita bietet helle Räume und eine einladenden Außenbereich. Doch die Eröffnung geht mit einem Abschied einher.

Anna hat das Kreativzimmer zu ihrem Lieblingsort erklärt, Pepe steckt Bausteine zu Flugzeugen und Schiffen zusammen und Luisa kümmert sich um die Wellensittiche. In Wechselburg haben die Hortkinder ihr neues Domizil bezogen, vor wenigen Tagen wurde der Anbau eröffnet. 31 Kinder toben und spielen jetzt hier. Die Nachmittagsbetreuung der Erst-... Anna hat das Kreativzimmer zu ihrem Lieblingsort erklärt, Pepe steckt Bausteine zu Flugzeugen und Schiffen zusammen und Luisa kümmert sich um die Wellensittiche. In Wechselburg haben die Hortkinder ihr neues Domizil bezogen, vor wenigen Tagen wurde der Anbau eröffnet. 31 Kinder toben und spielen jetzt hier. Die Nachmittagsbetreuung der Erst-...