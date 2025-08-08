Wechselburg: MDR überträgt Gottesdienst

Rochlitz
Die Kirchgemeinde Wechselburg feiert am Sonntag ein Fest. Doch zuvor sendet der MDR live aus dem Gotteshaus.
Ein Dreh-Team des MDR ist am Sonntag, den 10. August in der Basilika in Wechselburg zu Gast. Denn der Gottesdienst der katholischen Gemeinde wird live im Fernsehen übertragen. Das teilt das Bistum Dresden-Meißen mit. Die Heilige Messe zelebriert Pater Maurus Kraß. Neben dem Vocalconsort Leipzig wird Karl Pohlandt auf den Orgeln den Gottesdienst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.