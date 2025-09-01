Wechselburg ohne Mönche: Ein Verlust ohne gleichen

Rochlitz
Ein Kommentar zum Ende des Klosters: Mönche prägten durch ihr vielfältiges Wirken über Jahrzehnte die Region. Ihre Verdienste sind groß, die Lücke, die der Abschied hinterlässt, umso schmerzhafter.
Welch Paukenschlag, welch Verlust. Die Benediktiner aus Wechselburg prägten seit 1993 das spirituelle Leben. Sie hielten Gottesdienste, sprachen mit Verliebten über die Ehe, mit Eltern über die Taufe, mit Trauernden über den Tod ihrer Liebsten und weit mehr. Doch das Kloster war nicht nur ein Ort der Einkehr, des Gebets und der Seelsorge.
